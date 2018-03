Autore:

Alberto Raverdino

TOP VINTAGE Le moto classiche piacciono, ricordano la solida qualità di un tempo, sono nate per durare, si trasformano in culto quando si legano ad altrettante icone di stile. Si dice che Steve McQueen amasse profondamente la propria “Bonnie” e…ok, il gioco è fatto. Ancora oggi le linee inconfondibili di questa classica made in UK, accendono la fantasia e la passione di una vasta schiera di motociclisti e non solo. Ecco perché rimanere legati a un così alto valore emozionale senza snaturarlo è la sfida della nuova Triumph Bonneville T100 2017, versione light della più prestante T120.

LA MODERNITA’ CHE INCALZA Traction control (disinseribile), comando del gas Ride by Wire, ABS e una presa USB per soccorrervi quanto la batteria dello smartphone decide di lasciarvi in braghe di tela, sono elementi preziosi che rendono il progetto classico contestualizzato ai giorni nostri. Anche il cruscotto, pur rimanendo strettamente legato all’estetica Vintage, nasconde un moderno computer di bordo capace di indicare la marcia inserita, l’autonomia residua, i consumi medi e istantanei di carburante, oltre che l’impostazione del traction control. Ben vengano tutti.

ACQUA? GRAZIE, SÌ Il bicilindrico frontemarcia è sempre raffreddato a liquido. In effetti la presenza del radiatore è quasi impercettibile visto che sotto al cannotto di sterzo questo elemento sembra completare la linea del telaio ed inoltre la tanto amata alettatura del motore non manca. Eppure questa piccola grande evoluzione tecnica ha consentito non solo di rientrare nella normativa euro 4 ma, grazie alle tolleranze più precise rispetto ad un motore raffreddato ad aria, di abbattere sensibilmente i consumi di carburante.

HIGH TORQUE Deve esserci voluto un po’ di coraggio da parte dei tecnici Triumph per decidere di sacrificare la potenza massima in favore di un motore tutta coppia, eppure questa è una delle grandi novità riservate dalla piccola “Bonnie”. Il bicilindrico parallelo da 900cc e 8 valvole è stato studiato per essere un docile compagno d’avventura, capace di soddisfarci sia durante il classico percorso urbano, sia quando si decide di abbandonare la città per una bella gita fuoriporta, magari in dolce compagnia. Insomma, più coppia…

TELAIO E SOSPENSIONI Anche il reparto ciclistico non è da meno visto che le due belle sospensioni posteriori ora garantiscono una maggiore escursione mentre il telaio è stato ridisegnato per regalare nuove quote di interasse e avancorsa, entrambe ridotte. Il tutto è dichiaratamente nato per rendere la T100 più agile, maneggevole e divertente fin dai primi metri percorsi. Tutto questo deriva anche da un peso complessivo ridotto e, non meno importante, il fatto che il baricentro è ora più in basso rispetto alla precedente versione. Insomma, anche se a guardarla non si direbbe, la nuova Bonnie è il frutto di un lavoro profondo e radicale

150 SFUMATURE DI BONNIE Non è un numero a caso visto che il catalogo after market di mamma Triumph consente realmente così tante possibilità di personalizzazione da rendervi felici come un bambino in un negozio di giocattoli. Non solo estetiche ma anche dedicate ad arricchire la T100 sul piano pratico, come borse laterali, da serbatoio e chi più ne ha più ne metta.

KIT, PENSACI TU I patentati A2 non saranno costretti a rinunciare a questa bella bimba, infatti è disponibile, ad un prezzo molto accessibile, un kit che consente di far rientrare nei limiti di legge le caratteristiche di questa nuova “Bonnie”. Semplice da installare, sarà altrettanto semplice da eliminare quando i giovani motociclisti saranno pronti.

COLORI E PREZZO Aegean Blue e Fusion White, Intense Orange e New England White sono le due stilose versioni bicolore dotate inoltre di filetti verniciati a mano con tanto di firma (nascosta) sul serbatoio di chi ha provveduto a questo lavoro certosino. Invece la versione Jet Black è in nero lucido con finiture e scarichi cromati. Infine la versione Matt Black nella cattiva versione opaca per un total look da feroce assassino... Prezzo a partire da 10.400 euro franco concessionario.