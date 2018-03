IN SELLA La posizione in sella delle tre Moto Guzzi V7 è la medesima, si viene accolti da selle basse – 77 cm l’altezza dal suolo- e comode, realizzate a regola d’arte. Il peso in ordine di marcia è contenuto e le manovre da fermo sono tutt’altro che complicate. La triangolazione sella/pedane/manubrio porta ad una guida rilassata che non stanca mai, anche dopo svariati chilometri in sella.

PIACERE TRASVERSALE Avviare il bicilindrico è sempre piacevole, la sensazione di rotazione trasversale dell’albero motore è esclusiva di pochi… Moderatamente silenzioso, il propulsore è educato, civile e vibra poco. La spinta arriva progressiva e lineare con una propensione verso i medi regimi, ovvero dove serve. Ottima la frizione morbida e facile da utilizzare, il cambio è preciso anche se gli innesti delle marce non sono fulminei.

TRE ANIME UNO STILE Nonostante le tre special abbiano anime e stili quasi agli antipodi amano essere condotte alla stessa maniera: rotonde e senza tirarle il collo. La V7 sorprende per come affronta i tratti curvosi ad andature allegre grazie alle sospensioni bene a punto. Sia chiaro, non sono pensate per andare all’attacco delle curve con pieghe in stile MotoGp, le pedane vi redarguiranno molto prima, ma superano decisamente le aspettative quando si vuole sgranchire il bicilindrico. L’unico neo è l’assorbimento delle asperità, il doppio ammortizzatore posteriore risponde in maniera secca, scomponendo leggermente l’assetto della moto. L’unica a differenziarsi leggermente è la Rough, grazie al profilo più appuntito dei tassellati Pirelli MT 60.

BUONI I FRENI Il monodisco anteriore, che in genere è spesso vittima di qualche critica, è più che sufficiente per rallentare con decisione tutte le V7, se poi si aggiunge l’utilizzo del posteriore non emerge nessuna altra pretesa anche perché questa moto non scatena la volontà di staccare al limite prima di ogni curva. La prova con passeggero a bordo non è stata effettuata, ma sono sicuro che l’impianto frenante non avrebbe mostrato il fianco.

CI SONO RIUSCITI ANCORA Con una base tanto gloriosa e apprezzata era difficile sbagliare il progetto, per fortuna a Mandello si sono superati un’altra volta. Non c’è che dire, questa terza generazione di V7 è veramente ben riuscita, ad un prezzo in linea con le concorrenti più dirette si hanno 3 moto, ognuna con il proprio carattere estetico distintivo e ottime caratteristiche dinamiche, di dotazione elettronica e di motore. Il tutto condito da quel sapore inconfondibile che aleggia attorno al marchio Guzzi; un indiscutibile valore aggiunto capace di far digerire anche qualche piccolo peccatuccio veniale…