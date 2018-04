IN SELLA Se fino ad ora le analogie tra la versione base e la racer della Z900RS erano molteplici l’ergonomia le differenzia e caratterizza in maniera evidente. La posizione di sella e pedane è la stessa, a cambiare è la posizione del manubrio. Sapiente la scelta dei tecnici Kawasaki di utilizzare un manubrione piega bassa al posto dei semi manubri, che sono perfetti per ricreare l’effetto moto da corsa d’antin ma spesso finiscono per scacciare gli appassionati trasformando le moto che li equipaggiano in vere e proprie spacca polsi. La posizione è si caricata in avanti, ma ben lontana da quella che si terrebbe impugnando una coppia di semi manubri, percorrere km sulla Z900RS CAFE è piacevole. La sella contiene discretamente il guidatore nelle accelerazioni più brusche ed è ben imbottita, a farne le spese è il passeggero che siede su una porzione di sella inclinata e meno imbottita rispetto alla versione standard. Il cupolino protegge il giusto se siete alti nella media, ma non aspettatevi miracoli, la sua funzione è più estetica che pratica.

MELODIA Accendo il quattro cilindri e rimango piacevolmente colpito dalla colonna sonora offerta dal terminale di serie, si sente che il sound è stato studiato nei minimi dettagli, rendendo quasi superfluo lo scarico Akrapovic della versione Performance. Ovviamente la mia considerazione si limitai al sound offerto, il sistema di scarico aftermaket, va da sé, è più leggero e performante.

CHE SPINTA Il percorso del nostro test si snoda tra le vie della movida milanese, in questo ambito riesco ad apprezzare l’elasticità del motore che riprende senza incertezze qualsiasi sia il regime di rotazione o la marcia inserita. Le vibrazioni non sono di casa sulla Z900RS CAFE, si avvertono impercettibilmente solo agli alti regimi con velocità costante, situazione rara visto che a velocità autostradale in sesta il motore frulla molto più in basso. Quando la strada si fa più libera apprezzo la castagna offerta dal propulsore, la spinta è lineare e vigorosa fin da subito e, superata la metà del contagiri, si fa quasi rabbiosa. Ovvio che non sia infinita, dopo i 7.500 giri/minuto si affievolisce, meglio quindi innestare un rapporto superiore, operazione tanto facile quanto fulminea.

MEGLIO LA RACER Durante la prova della Z900RS standard avevo notato la doppia personalità che caratterizzava la moder classic, la posizione di guida rilassata faceva a cazzotti con l’indole fumantina del motore. In sella alla CAFE questa sensazione si è attenuata fino a sparire quasi totalmente, la posizione di guida più carica sull’anteriore garantisce il giusto feeling per gestire le prestazioni, tra le curve ora la Z900RS CAFE è decisamente più a suo agio. Il rovescio della medaglia è la scomodità data dal manubrio basso quando si svicola nel traffico cittadino. Comodità o prestazioni… A voi la scelta.

IN QUESTO SERVIZIO:

GIACCA IXON MOTORS: Un bel chiodo in pelle bovina, con inserti trapuntati su spalle e gomiti e fregi color bianco-crema. L'aspetto è vintage, non la tecnologia, dotato di imbottitura invernale completa estraibile (tiene caldo per davvero) ha due zip per la ventilazione sul petto, per l'utilizzo nella mezza stagione e inserti elasticizzati sui fianchi. Non ingessa troppo alla guida, non sembra di aver addosso un'armatura medioevale e si può indossare comodamente anche quando la moto rimane in garage. Nella norma le protezioni, presenti su gomiti e spalle, non manca l'inserto per il paraschiena. Quattro le tasche (più due nell'imbottitura) di cui una impermeabile.

PANTALONI TUCANO URBANO LEOCARGO GAG Pantaloni comodi dal taglio cargo e dalla vestibilità regular fit, sono realizzati in cotone con inserti in fibra aramidica su anche ginocchia e glutei. Tante le tasche a disposizione, ben sei, per stivare tutto ciò che vi pare. Il LEOCARGO GAG è attento alla sicurezza attiva e passiva dell'utente, previste protezioni sulle ginocchia omologte CE di livello 1 e inserti riflettenti per aumentare la visibilità notturna. Disponibile in due colori: verde o grigio.

STIVALI STYLMARTIN WAVE Gli stivali Wave di Stylmartin sono ispirati al mondo Cafè Race. Riportano uno stile vintage e classico. Prodotti utilizzando solamente pelle pieno fiore di alta qualità, sono comodi, impermeabili e traspiranti. Non mancano le protezioni sul malleolo.

TAGLIE: 39-47

CASCO PREMIER TROPHY Il design retrò è decisamente il suo punto di forza, realizzato in fibra dyneema, aramidica e carbonio fa del peso, 1290 g, un'arma vincente. Bella ma poco pratica la visiera con chiusura a bottoni, difficile da azionare con i guanti . Gli interni sono sfoderabili e lavabili. Sull'altare dello stile l'aerazione è leggermente sacrificata.

TAGLIE: XS-XL

PREZZO: 299 euro

GUANTI IXON PRO TERRA Guanti invernali comodi e poco invasivi, permettono una buona sensibilità ai comandi mantenendo al caldo le mani durante l'inverno. Pratico l'inserto per il touch screen sulla punta dell'indice e la doppia chiusura sul polso. Le protezioni sono previste su nocche e palmo.

TAGLIE: S-3XL

PREZZO: 99,90 euro