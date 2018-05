Autore:

Danilo Chissalè

NUOVE SOSPENSIONI Centauri è arrivato l'arrotino, affiliamo ciclistiche rendiamo migliori le vostre naked... Questo motivetto deve essere balzato in testa ai tecnici di Yamaha mentre progettavano la nuova Yamaha MT-09 SP, che grazie al reparto sospensioni migliorato si candida seriamente al titolo di divora curve 2018. Ne ho avuto la conferma portandola sulle impegnative strade della Corsica, per una sorta di vacanza... di lavoro, previa installazione di due comode borse laterali Givi ST 604 Multilock da 22 litri: ecco come è andata.

RIFINITA Le modifiche non riguardano solo la parte ciclistica, la nuova Yamaha è più raffinata nelle finiture: lo si nota dalla livrea personalizzata, dalle molteplici serigrafie e da tanti altri piccoli dettagli come il manubrio nero e i cerchi dedicati.

CONSOLIDATA Ovviamente la MT-09 SP non stravolge quello che di buono c'è sulla versione standard. Il cuore è sempre il tre cilindri crossplane da 115 CV e 87,5 Nm di coppia, dotato di ride by wire, tre riding mode, quick shifter e traction control settabile su due livelli e disinseribile. Confermati anche il telaio in alluminio e l’impianto frenante Brembo.

LA NOVITA’ Come detto, la novità principale della SP è il reparto sospensioni. All’anteriore troviamo la forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, mentre al posteriore c’è il monoammortizzatore Öhlins con serbatoio esterno, regolazione del precarico molla e del freno idraulico in compressione ed estensione.

IN SELLA Busto eretto e braccia flesse a impugnare il largo manubrio, questa la posizione in sella della MT09: più da motardona che da naked classica, ma comunque redditizia tra le curve. La sella stretta e piatta offre poco contenimento, quindi conviene caricare il busto in avanti nella guida sportiva, per contrastare le badilate di coppia che arrivano dal motore.

QUANTO SPINGE Il tre cilindri infatti spinge forte, sempre. Ai bassi sembra quasi elettrico per prontezza e linearità d’erogazione e, insistendo sul gas, la spinta continua senza sosta fino alla zona rossa del contagiri. Poi si cambia rapporto: operazione fulminea grazie al quickshifter, che però agisce solo in salita di rapporto - non in scalata - e non è sempre perfetto quanto a fluidità. La velocità massima? Quasi 210 km/h "veri", ove consentito.

MIGLIORATA Tra le curve la SP danza svelta, agile nello scendere in piega disegna curve dal raggio strettissimo. Il merito va tutto alle nuove sospensioni, che offrono sostegno nelle fasi più impegnative. Spariscono i fastidiosi trasferimenti di carico della versione standard, al cui confronto la nuova MT-09 è affilata come la spada di Gemon, il samurai di Lupin.

DIFETTI Sembra quasi impossibile trovarle difetti, anche se qualche peccatuccio c’è. Utilizzando la mappatura A, la più sportiva, si avverte un fastidioso on-off nell’erogazione e il passeggero è poco gradito: lo dimostrano le pedane altissime e la sella poco imbottita.

QUANTO COSTA Datele un toboga di curve, però, e la nuova Yamaha vi stamperà in faccia un sorriso a 64 denti. Un sorriso che nasce già in concessionaria, quando vi dicono che, nonostante le chicche di cui è dotata, la SP contiene il prezzo in 10.140 €. Per chi volesse personalizzarla è presente un ricco catalogo accessori, anche se a me piace già così com'è.

CASCO GIVI 40.5 X-FIBER Casco integrale votato al turismo, il top di gamma di Givi 40.5 X- Fiber è realizzato in fibra di carbonio e il peso contenuto è decisamente un punto a suo favore. Comoda è la calzata, grazie agli interni particolarmente morbidi, che sono inoltre sfoderabili e lavabili. La visiera esterna è dotata di dispositivo anti appannamento Pinlock e non manca un pratico visierino parasole a scomparsa. Discreta la ventilazione, che non eccelle per praticità a causa dei comandi sdoppiati per la regolazione dei flussi sulla parte superiore della calotta.

GIACCA HEVIK MERAK La Merak è una giacca tecnica traforata ideale nei periodi più caldi dell’anno. Realizzata in nylon ad alta resistenza, garantisce il passaggio dell’aria attraverso le superfici retate su torace schiena e braccia. la vestibilità ottimale si raggiunge tramite le molteplici regolazioni presenti su fianchi, maniche e polsi. Non mancano le protezioni su spalle e gomiti certificate CE oltre alla tasca per il paraschiena.

GUANTI HEVIK CALIFORNIA R Guanto tecnico corto, ottimo quanto a comfort grazie all’uso di microfibra elasticizzata sulle dita. La traspirabilità dei California è garantita dalle parti in 3D mesh traforato e non manca un accorgimento tecnico che permette di utilizzare gli schermi touch senza sfilarsi i guanti. Le protezioni in policarbonato sulle nocche, in Eva sulle falangi e l’imbottitura di rinforzo sul palmo completano la dotazione di sicurezza: omologata secondo la normativa CE EN 13594:2015 livello 1.

PANTALONI IXON BUCKNER Jeans dal taglio moderno, realizzati in tessuto denim elasticizzato con la praticità tipica delle cinque tasche. Le protezioni sono accessibili dall’esterno grazie ad una comoda chiusura a zip, che permette di rimuoverle agevolmente una volta smontati dalla sella. Oltre alle protezioni, la sicurezza è garantita dalla fodera mista in Kevlar e cotone e dalla lavorazione del tessuto DuPont per tutta la lunghezza della gamba. Durante la prova ho apprezzato l’inserto elastico all’estremità per fissare il pantalone alle calzature: addio spifferi sulle caviglie!

SCARPE TCX STREET ACE WATERPROOF BLACK Sneaker dal taglio alto realizzate in pelle pieno fiore con inserti in pelle scamosciata, queste TCX calzano comodamente al piede e non infastidiscono, anche dopo diverese ore di utilizzo. Merito del sistema CFS (Comfort Fit System) che riproduce fedelmente l’anatomia del piede, conferendo così al prodotto un elevatissimo grado di comfort. La fodera interna è waterproof, ideale per le giornate con meteo inclemente. La sicurezza è garantita dalle protezioni su malleoli, punte e talloni.

BORSE GIVI ST 604 MULTILOCK Pratiche borse semi rigide espandibili dalla linea sportiva, queste Givi da 22 litri di capacità non rovinano la linea nemmeno della più sportiva delle due ruote. Grazie al sistema Multilock sono di facile applicazione e sicure grazie ai lucchetti a combinazione inclusi nelle borse. Il vano non è molto lineare ma grazie alle zip è possibile aumentarne la capienza per ospitare gli oggetti più voluminosi. Una pratica rete interna tratterrà i vostri oggetti mentre aprirete le borse. Se la pioggia dovesse guastare il vostro viaggio non temete, le coperture anti acqua sono incluse.