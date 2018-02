Autore:

Giulio Scrinzi

ENTRY LEVEL DI QUALITÀ È stato prodotto da Caberg specificatamente per la fascia entry level, ma la sua dotazione e la sua qualità hanno ambizioni sicuramente più elevate. Si chiama Jackal ed è un integrale dal design sportivo e dinamico, adatto sia all’utilizzo quotidiano che ai viaggi più lunghi. La sua calotta, in due misure, è in policarbonato e garantisce silenziosità, un’ottima aerodinamica e un peso molto contenuto (soli 1450 grammi). Per quanto riguarda la visiera, è provvisto della tecnologia DVT (Double Visor Tech) predisposta per una visiera principale antigraffio con Pinlock e parasole integrato. Il suo sistema di ventilazione, invece, è composto da un aeratore inferiore a due vie che evita la condensa e da uno superiore che convoglia l’aria esterna all’interno del casco, lasciando uscire quella calda e viziata attraverso l’estrattore posteriore. Gli interni, infine, sono realizzati con tessuti ipoallergenici e traspiranti, oltre che completamente estraibili e lavabili. È disponibile nelle due colorazioni monocromatiche in bianco e in nero e nelle due grafiche Sniper e Supra.