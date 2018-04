Autore:

Danilo Chissalè

MOVIDA Per le vie della città della moda si aggira un silhouette di nero vestita, gli sguardi incuriositi la squadrano da testa a piedi, senza capire di cosa si tratti. Sotto la livrea nero opaco si cela il muletto della Yamaha Tenére 700, pronta a fare il suo debutto al EICMA 2018 in veste definitiva.

COME SARA' Sviluppata sulla base della Yamaha MT-07, la nuova Tenère sarà spinta dallo stesso bicilindrico parallelo 689 cc da 75. Sufficienti per divertirsi su ogni tipo di sterrato. Il telaio della Ténéré 700 World Raid di EICMA 2017 è in acciaio, mentre la ciclistica adotta una forcella a steli rovesciati. L'ampio uso del carbonio per i fianchetti, parafango anteriore e codone monoblocco difficilmente verrà trasmesso sul modello di serie. Richiamo al mondo della Dakar arriva invece dalla fanaleria a quattro elementi. Viene poi lasciato ampio spazio per installare componenti aggiuntive come il GPS ed il navigatore. Non ci resta che attendere l'edizione 2018 del salone milanese.