Autore:

Danilo Chissalè

GIOIELLO Costa come una bella villa in riva al mare, ma non potrete trascorrerci le vacanze, la moto più cara al mondo. Bünderbike in collaborazione con il produttore svizzero di orologi Bucherer ha dato vita alla Harley Davidson Blue Edition, così ribatezzata la Softail Slim che si cela sotto questa special. Costa 1,5 milioni di euro, il perché è presto detto e ha a che fare con i migliori amici delle donne… I diamanti.

CASSAFORTE Una cassaforte non è il posto dove parcheggerete la Blue Edition (beati voi se potete permettervela) bensì un accessorio equipaggiato sulla moto dove troverete un anello con un solitario talmente grande da fare impallidire le più nobili famiglie reali ed un orologio Bucherer. Se i preziosi non fossero abbastanza ne troverete una manciata anche sulle manopole… per una presa “ricca” sul manubrio.

MANO D’OPERA La realizzazione della Blue Edition è stata tutt’altro che immediata. I ragazzi della Bünderbike ci hanno impiegato più di 2.500 ore di lavoro, chissà quanto costa la loro mano d’opera!? Preziosa è anche la verniciatura di questa Harley, infatti tutte le parti della carrozzeria sono state placcate in argento prima della verniciatura per dare più brillantezza al colore. Siccome i diamanti erano avanzati, per non sprecarli, sono stati posizionati anche sulla forcella e ai lati del serbatoio. Perché limitarsi ad un Trilogy per la vostra dolce metà, regalatele una bella Harley Blue Edition, Diamonds are the girls best friends.