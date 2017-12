Autore:

Danilo Chissalè

L’IDEA La base di partenza di questa custom, anche se irriconoscibile, è la Indian Chief Vintage, una bagger dalle linee retrò simbolo della tradizione cruiser del marchio americano, spogliata di tutto il superfluo e ri progettata dal capo di SMC (Styrian Motor Cycle) Markus Krasser. L’obiettivo di questo stravagante progetto è un tributo al Top Mountain Motorcycle Museum, situato all’interno del Top Mountain Hotel, l’albergo più alto d’Europa.

IL PROGETTO Markus Krasser dichiara riguardo al progetto:” La parte più difficile è stata combinare le linee old school e futuristiche, gli elementi del museo e della vita di Attila Scheiber, proprietario dell’albergo”, e continua parlando della livrea “per realizzarla ci siamo rivolti a www.airvolution.at, uno dei migliori designer del continente, sulla moto sono ritratte le immagini del museo. Ci sono circa 250 moto al suo interno, incluse 25 vecchie Indian”. Per costruire la custom più “alta d’Europa” il team di SMC ha impiegato sei mesi, modificando radicalmente l’aspetto della Indian Chief originale.

LA TECNICA Resta ben poco della donatrice, solo il telaio e il maestoso motore bicilindrico a V Thunder Stroke 111 da 1.811 cc sono sopravvissuti. La lista dei componenti studiati ad hoc per questa special è lunghissima, nuova è la ruota da 26”, nuove le sospensioni ad aria il manubrio, il serbatoio, i carter motore etc etc… degno di nota è il caratteristico impianto di scarico, realizzato direttamente dai ragazzi di SMC, che sbuca al centro dell’affusolato parafango posteriore.

OMOLOGATA Anche se a prima vista la Indian Top Mountain vi potrebbe sembrare solamente un esercizio di stile, il preparatore Markus Krasser ci tiene a far sapere che la moto è omologata per circolare in Europa. Inoltre prosegue dicendo: “Rimarrà in espozione al Top Mountain Motorcycle Museum tutto l’inverno, ma appena arriverà l’estate il proprietario la guiderà su strada”.