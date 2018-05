Autore:

Giulio Scrinzi

DAVANTI A TUTTI Come ogni anno Mediamond, organizzatrice del Grand Prix Advertising Strategies (quest'anno giunto alla 31° edizione), ha voluto premiare le quattro campagne di comunicazione che hanno saputo utilizzare il mezzo radiofonico in modo strategico, enfatizzandone e valorizzandone le peculiarità per il raggiungimento di obiettivi specifici. In questo contesto Yamaha Motor Europe – Filiale Italia è riuscita ad aggiudicarsi il tanto ambito premio, coinvolgendo attivamente gli ascoltatori con un contenuto basato sulla condivisione dei valori comuni ai due brand, Yamaha e Virgin Radio.

FASTER SONS CONTEST Oltre a ciò, la filiale italiana di Yamaha Motor Europe ha lanciato il Faster Sons contest, che permetterà a un fortunato vincitore più un accompagnatore di seguire Ringo, direttore artistico di Virgin Radio, e Giovanni di Pillo, giornalista, a bordo delle Sport Heritage Yamaha per visitare luoghi mitici degli States come Coachella, Joshua Tree, Mojave, Barstow, tutto in diretta sulle frequenze di Virgin Radio e raccontato “real time” sulle piattaforme social Virgin. Questo concorso sarà aperto il 28 maggio e per parteciparvi basterà compiere alcune azioni e segnalarle con un selfie sul sito www.virginradio.it.