Autore:

Giulio Scrinzi

TRUE SPIRIT Tra pochi giorni andrà in scena la Milano Design Week, settimana interamente dedicata ad opere di design internazionali che potranno essere ammirate dal 17 al 22 aprile. Tra queste troverà il suo spazio anche uno speciale stand Kawasaki: situato in Via Vigevano 18, prenderà il nome di True Spirit Studio ed esporrà due moto che rappresentano lo spirito della Casa giapponese. Stiamo parlando delle Z900RS e Z900RS Cafè, progettate a partire dalla storica Kawasaki Z1 900 Super Four che, nel 1972, stravolse il mondo del motociclismo moderno. All'interno di questo stand sarà possibile ripercorrere tutto il percorso che ha portato all'ideazione di queste due moto iconiche, con le quali sarà possibile anche prenotare un demo ride presso i concessionari milanesi aderenti.