Giulio Scrinzi

SPONSOR DI PRESTIGIO Braktec, marchio partner di J Juan Group, è ben conosciuto per la qualità dei suoi impianti frenanti: per questo motivo nel 2018 supporterà ufficialmente il Campionato Mondiale Trial FIM 2018. Da sempre sinonimo di Trial, quest'anno l'azienda spagnola ha deciso di andare oltre, diventando partner ufficiale delle World Series a conferma della fiducia riposta in questa disciplina dura e molto tecnica.

PASSO IN AVANTI A tal proposito ecco il commento di Juan Ceprian, direttore di Braktec: “Questa sponsorizzazione rappresenta per noi un passo in avanti davvero molto importante. Crediamo seriamente nel Trial e siamo presenti nel Campionato Mondiale dal 2012 con i nostri freni e le nostre frizioni. Siamo molto felici di far parte di questa grande famiglia. Quest'anno vorremmo fare un sacco di cose ... vi anticipo solo che in occasione del TrialGP Japan, Braktec sorprenderà tutti con la presentazione di una nuova fantastica pinza dedicata al Trial. In questo momento non posso rivelare altri dettagli … ma restate sintonizzati!”.