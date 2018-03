Autore:

Simone Dellisanti

SHAKEDOWN Tradizionale prova generale prima di un rally, lo shakedown messicano ha visto Kris Meeke (Citroen Racing C3 WRC) siglare il miglior tempo della prova a tempo. Meeke è stato autore del miglior tempo al terzo dei quattro giri, ritrovando velocemente il ritmo giusto in questo rally che ama molto. In seconda posizione ha concluso Neuville, sulla Hyundai i20 Coupé WRC, seguito da Sebastien Ogier, il campione in carica con la Ford Fiesta WRC del team Ford M-Sport.

IL RITORNO DEL CAMPIONE Dopo aver solcato le dune dei deserti del Sud America Sébastien Loeb e il suo fedele copilot Daniel Elena sono tornati a correre nel WRC, il Campionato Mondiale Rally. I pluricampioni a bordo della Citroen C3 WRC Racing hanno concluso lo Shakedown a soli 2’’6 dai compagni di squadra, confermando di aver preso confidenza molto velocemente con la Citroen da WRC. Sébastien Loeb ha siglato il nono tempo al quarto passaggio, chiudendo a soli cinque decimi dalla top 5.

IL RALLY DEL MESSICO Anche se più breve e più tecnico della media del percorso, lo shakedown di 5, 31 km corso ieri a Llano Grande ha permesso agli equipaggi del WRC di riprendere confidenza con le difficoltà che dovranno affrontare questo week-end. Il rally si animerà lungo le strade di Guanajuato (patrimonio dell’umanità dell’Unesco), con una super speciale (2,53 km) che attirerà moltissimo pubblico. La sfida vera e propria, però, sarà oggi. In programma, la tappa più lunga del rally (155,15 km in 9 PS) e soprattutto la speciale di El Chocolate (31,44 km).

TEMPI SHAKEDOWN