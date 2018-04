Autore:

Simone Dellisanti

ET VOILA' Meeke, il pilota della Citroen C3 WRC, parte in quarta nello Shakedown del Rally di Francia, il rally di casa per Citroen, e subito raggiunge la vetta della classifica cronometrata. Peccato però che si tratti solo dello Shakedown, il warm up d'apertura del Rally di Corsica, il cosidetto Tour de Corse.

I PRIMI TRE Il driver della Citroen C3 è stato il più veloce durante la PS Sorbo Ocagnano di 5,45 km avvantaggiandosi di 2,2 secondi rispetto alla Hyundai i20 di Andreas Mikkelsen. Terzo crono per il suo compagno di team, Thierry Neuville.

LOEB STUDIA Le piogge pomeridiane di mercoledì hanno accumulato molta terra e molto fango sulle strade della Corsica, fattore che ha rallentato Sébastien Loeb, pilota star della C3, che si è portato a casa solo il settimo tempo."E' stato un po' complicato lo shakedown, l'asfalto era molto umido e le condizioni non ottimali." Ha detto Loeb alla fine della sessione.

TEAM FORD Il leader del campionato, Sébastien Ogier, ha concluso la sua performance con la quinta posizione, precedendo il compagno di team, sulla M-Sport Ford Fiesta, Elfyn Evans, sesto al traguardo.

CLASSIFICA SHAKEDOWN