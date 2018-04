Autore:

Simone Dellisanti

RALLY DI FRANCIA Dopo due rally invernali e uno disputato su terra, Citroën Total Abu Dhabi WRT ritrova l’asfalto nella manche francese del campionato del mondo rally. E’una delle mitiche prove in calendario, in cui gli equipaggi Kris Meeke – Paul Nagle, e Sébastien Loeb – Daniel Elena, presenti per la seconda delle loro tre partecipazioni previste quest’anno nel WRC, sono intenzionati ad avere un ruolo di primo piano.

PIERRE BUDAR Direttore di Citroën Racing: « Dopo due podi consecutivi in Svezia e in Messico, faremo tutto il possibile in Corsica per conquistare la prima vittoria dell’anno. In ogni caso, abbiamo fatto il possibile per assicurarci il successo, con una sessione di prove di quattro giorni in Corsica che si è rivelata fruttuosa. A questo punto c’è la corsa, che per di più è una delle più difficili nel calendario del campionato, con la sua quota di incertezze, soprattutto meteorologiche, in questo periodo dell’anno. Ma Kris e Paul hanno dimostrato l’anno scorso di avere la capacità di imporsi, e dopo la dimostrazione messicana, non vedo perché Sébastien e Daniel non debbano essere della partita, tanto più in un percorso in cui, in passato, si sono sempre dimostrati temibili. »

KRIS MEEKE Pilota « Il Tour de Corse è davvero una grossa sfida, con numerose difficoltà, ma mi è sempre piaciuto disputare questa corsa. Se l’anno scorso qui eravamo particolarmente competitivi, dall’inizio della stagione abbiamo visto che tutti hanno compiuto progressi, e spero dunque che potremo essere nei primi posti. I nostri test preparatori, effettuati su una grande varietà di strade, si sono rivelati fruttuosi. Ho la sensazione che abbiamo migliorato ancora nelle parti sporche e nei tratti sconnessi. In ogni caso alla fine dei test ero molto soddisfatto del lavoro effettuato e adesso non vedo l’ora di prendere il via! »

SEBASTIEN LOEB Pilota « Dopo avere guidato di recente la C3 WRC su terra, ho ritrovato in fretta i miei punti di riferimento durante i nostri test in Corsica, anche se la superficie era diversa. Sono partito avendo come base le regolazioni di Kris e ho individuato velocemente un assetto molto simile, che si adattava a me. Ho delle sensazioni abbastanza positive alla fine delle giornate di guida di test. Rimane da sapere dove siamo rispetto agli avversari. Dopo la nostra performance in Messico, spero di essere lì a lottare, soprattutto perché mi sono sempre trovato a mio agio sull’asfalto e in particolare sull’Isola della Bellezza. In ogni caso, è una prova che ho sempre apprezzato, anche se è ben lungi dall’essere facile. Sembra che le strade siano più veloci che alla mia epoca, benché ci siano ancora delle prove speciali strette, tecniche e piene di gibbosità, ma dovrò riscoprire l’integralità del percorso e non sarà facile prendere tutte le note del tracciato. »