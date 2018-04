Autore:

Simone Dellisanti

VITTORIA A MANI BASSE Sebastian Ogier regala la vittoria alla Ford Fiesta del team M-Sport a conclusione del Rally di Francia-Corsica, soprannominato Rally Tour de Corse. Ogier ha guidato il rally francese, caratterizzato da strade asfaltate e da tornanti molto tecnici, già dalla prima giornata e mantenendo la leadership per tutto il week end di gara. Alla fine Seb ha ottenuto la vittoria grazie a una Ford Fiesta altamente competitiva, rifilando 36.1 secondi a Ott Tanak, secondo sulla Toyota Yaris WRC. La vittoria di oggi permette al campione in carica di aumentare il suo vantaggio in campionato su Thierry Neuville, secondo iridato e pilota della Hyundai I20 Coupè.

POWER STAGE TV Dopo aver iniziato la tappa finale a solo un decimo di secondo da Ott Tänak, Neuville non ha potuto eguagliare il passo dell'estone, cosicché, il pilota della Hyundai i20 ha concluso a 31,4 secondi dalla Toyota Yaris. Esapekka Lappi ha vinto l'ultimo live Power Stage TV, rivendicando i cinque punti bonus in palio e validi nella classifiche piloti.Sempre nella sessione finale della Power Stage TV, Sébastien Loeb ha preso quattro punti grazie al secondo posto conquistato con la Citroën C3, mentre Ogier ha concluso in terza posizione. Quarta e quinta posizione per Meeke (Citroen) e Tanak (Toyota).

CLASSIFICA FINALE