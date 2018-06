SABBIA E POLVERE Con il Rally di Sardegna 2018 il WRC si sposta in Italia per far tappa in Sardegna e per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally del Portogallo, vinto da Tanak sulla Toyota Yaris. Le danze si aprono quest'oggi con lo Shakedown per concludersi il 10 giugno con l'ultima Prova Speciale della giornata.

GLI ORARI TV Ma come seguire in TV l’edizione 2018 del Rally Italia Sardegna? Il Rally italiano sarà trasmesso in diretta televisiva in Italia oltre che come d’abitudine da FOX Sports (canale 204 della piattaforma SKY) con la telecronaca di Lucio Rizzica e Gabriele Cogni, anche dalla RAI su Rai Sport Sat (canale 57 del digitale terrestre) con il commento di Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli. Entrambe le emittenti trasmetteranno in diretta giovedì 7 giugno alle ore 19 la superspeciale di Ittiri Arena, poi sabato i due passaggi a Coiluna-Loelle alle ore 8.30 e 16, mentre domenica andranno in onda live i due crono di Sassari-Argentiera (che nel secondo passaggio sarà la power stage) in programma alle ore 9.30 e 12.00.