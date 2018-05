Autore:

Simone Dellisanti

WE LOVE DUST Con il Rally di Sardegna 2018 il WRC si sposta in Italia per far tappa in Sardegna e per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally del Portogallo, vinto da Tanak sulla Toyota Yaris. Le danze si apriranno il 7 giugno con lo Shakedown per concludersi il 10 giugno con l'ultima Prova Speciale della giornata. Qui sotto troverete i risultati in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su come seguire il Rally.

BINOMIO VINCENTE Nato dalla fusione del Rally di Sanremo con il Rally del Sestriere, nelle stagioni 1970 e 1971 fu prova valida del Campionato internazionale costruttori. Dopo l'esperimento biennale, dal 1972 il titolo di Rally d'Italia fu assegnato al Rally di Sanremo fino al 2003 e, a partire dal 2004, è appannaggio del Rally di Sardegna.

WRC ITALIANO Il Rally di Sardegna è ancora presente come tappa nel WRC grazie a un accordo tra Porto Cervo e la Gallura, nei primi giorni di giugno in Sardegna non ci saranno solo i turisti in Sardegna ma anche tanti fan del WRC pronti ad ammirare le vetture del mondiale.

IL PROGRAMMA Il primo scratch sarà messo a segno a Ittiri – giovedì 7 giugno alle ore 18.00 – nel corso dell’ormai celebre e consolidata SSS1 Ittiri Arena Show. Nel corso delle successive giornate – venerdì, sabato e domenica – verranno disputate altre 19 prove speciali nel Nord della Sardegna. Fra queste spiccano le tradizionali prove del Monte Acuto e le inedite configurazioni di Tula e di Castelsardo.

LA COPERTURA TV La RAI trasmetterà il Rally in tv a partire da giovedì 7 giugno per proseguire con le dirette della prova speciale di Coiluna-Loelle sabato 9 giugno e, domenica 10 giugno, con le dirette della Sassari-Argentiera, quella che è stata considerata una delle Power Stage più suggestive del Campionato del Mondo WRC 2018.