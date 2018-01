Autore:

Simone Dellisanti

ANCORA DAVANTI L’equipaggio Peterhansel / Cottret, leader della classifica generale, ha ottenuto, in questa difficile quinta giornata di gara in Perù, la terza vittoria di tappa della Peugeot 3008DKR Maxi. La coppia Sébastien Loeb / Daniel Elena è stata costretta al ritiro dopo la prima sessione cronometrata, per un urto che ha pregiudicato lo stato di salute di Daniel Elena.

VITTORIA Già in testa alla classifica generale, l’equipaggio Peterhansel / Cottret esce vincente da una quinta tappa che rimarrà impressa nella mente di numerosi concorrenti. Ieri i detentori del titolo hanno messo a segno la loro prima vittoria di tappa dell’anno: un risultato straordinario che permette loro di portare il vantaggio in classifica generale a +31min.

IL RITIRO La giornata dell’equipaggio Loeb / Elena, invece, si è ben presto trasformata in un incubo. Dopo una prima sessione in cui si sono insabbiati all’inizio della tappa, la coppia è caduta in una buca per cercare di evitare un altro concorrente fermo su una duna. Dopo questo grave urto, Daniel Elena ha cominciato ad accusare forti dolori a livello dello sterno e del coccige. Hanno dovuto aspettare l’intervento di un camion per permettere alla Peugeot 3008DKR Maxi, rimasta comunque intatta, di riprendere il percorso. Daniel Elena (che non riusciva più a stare in posizione seduta) non ha avuto altra scelta se non rinunciare, alla fine del primo tratto cronometrato.

IL MATADOR Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno fatto un buon lavoro tra le dune e hanno mantenuto un buon ritmo senza correre rischi: arrivati quarti nella tappa, gli spagnoli tallonano ormai Peterhansel / Cottret, in seconda posizione nella classifica generale.

IN DIFESA Dopo le disavventure di ieri e dopo avere dormito solo 1 ora e mezza la notte precedente, la coppia Despres / Castera è partita alle h. 4.40 di ieri, come previsto, grazie allo straordinario lavoro dei meccanici e dei tecnici. La fatica si è fatta sentire terribilmente e i due uomini Peugeot hanno commesso qualche errore alla fine del percorso, ma hanno portato a termine la loro missione riportando la vettura a destinazione e cercando di proteggere le spalle dei loro compagni di squadra.

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA TAPPA 5

1. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, 2h51min19s

2. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +4min52s

3. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +12min47s

4. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +18min10s

5. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +24min33s

6. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, +24min38s

7. Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi,

+25min39s

8. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi,

+37min36s

9. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, +41min13s

10. Eugenio Amos (ITA) / Sébastien Delaunay (FRA), Ford 2WD, +42min15s

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 5

1. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, 13h27m26s

2. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +31m16s

3. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +1h15m16s

4. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +1h23m21s

5. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +1h34m34s

6. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR,

+1h46m48s

7. Eugenio Amos (ITA) / Sebastien Delaunay (FRA), Buggy 2WD, +2h1m57s

8. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, +2h16m43s

9. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +2h17m27s

10. Patrick Sireyjol (FRA) / Francois-Xavier Beguin (FRA), Buggy 2WD, +2h58m22s

Da confermare: Cyril Despres (FRA) / Daniel Elena (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, 54h55m25s