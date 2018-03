Autore:

Simone Dellisanti

TUTTA NUOVA La Formula E della prossima stagione sarà diversissima rispetto a quella che conosciamo oggi. La nuova generazione delle monoposto elettriche si preannuncia rinnovata esteticamente oltre ad essere innovativa sotto molti aspetti. Abbiamo parlato della prossima generazione in questo articolo ma oggi vogliamo concentrarci sulla neonata francese di casa DS Virgin Racing, ossi la DS E-Tense FE 19, presentata al pubblico il 6 marzo.

TECNOLOGIA AL TOP Finalmente la DS E-Tense FE 19 è scesa in pista per i primi chilometri di prova, facendo sgranchire le gambe al motore da 250 kW, mettendo alla prova la più efficiente e duratura batteria da 54 kWh che permette lo svolgimento di un intero E-Prix. Tra le altre novità per la quinta stagione del campionato, c’è il sistema di frenata brake-by-wire e il recupero dell’energia, possibile fino a 250 kW.

LE PAROLE DEL BOSS Xavier Mestelan-Pinon, Direttore di DS Performance, ha dichiarato: “Qualche giorno dopo i primi test ufficiali delle Formula E che saranno in gara nella quinta stagione, siamo molto felici di vedere la DS E-Tense FE 19 in azione alla nostra sede di Satory. Tutti gli organi della monoposto erano già stati testati su banco. Ora invece è stata assemblata, ed è finalmente operativa. Il primo avviamento è stato un grande momento per tutto il team tecnico. Sono istanti che rimarranno indelebili nella nostra memoria”.