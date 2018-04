Autore:

Simone Dellisanti

EPRIX DI ROMA Ci siamo, sabato 14 aprile, Roma ospiterà il suo primo Gran Premio, pardon, il suo primo E-Prix. Esatto, non stiamo parlando di una gara di Formula Uno ma piuttosto di una gara di Formula E, la classe motoristica che vede correre sui principali circuiti cittadini del mondo le sue monoposto a ruote scoperte, 100% elettriche.

IL CIRCUITO CITTADINO Il tracciato capitolino si snoderà per 2,84 chilometri nel quartiere dell’EUR con ben 30mila spettatori attesi lungo le 21 curve che attraversano l’Obelisco di Marconi e il quadrato del Colosseo, con il traguardo posto in via Cristoforo Colombo.

GLI ORARI TV Le qualifiche e la gara dell’EPrix di Roma verranno trasmesse in diretta televisiva Mediaset sui canali Italia 1 e Italia 2. Di seguito tutto gli orari tv per seguire in diretta l'E-Prix di Roma di Formula E 2018.

Diretta su Italia 1 e Italia 2

IL FORMAT DI GARA

08.00 Prove libere 1

08.55 Roborace

10.30 Prove libere 2

12.00 Qualifiche

12.45 Super Pole

14.00 Roborace

16.00 Gara