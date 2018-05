Autore:

Giulio Scrinzi

UN BATTITO DI CIGLIA La Mercedes è tornata a fare la voce grossa e dopo aver dominato lo scorso GP di Spagna si è aggiudicata anche il secondo e ultimo giorno di test in-season sul circuito di Barcellona. Il mattatore di questo Day 2 è stato Valtteri Bottas, capace di stampare un ottimo 1'16''904 con gomme Supersoft. La Ferrari, tuttavia, gli è sempre stata in scia, grazie al talento del nostro Antonio Giovinazzi: dopo una prima giornata al volante della Sauber, il pilota di Martina Franca è sceso nell'abitacolo della SF71H, con la quale ha ottenuto un sensazionale secondo tempo a soli 68 millesimi dal finlandese della Mercedes.

DISTACCHI OLTRE IL SECONDO A seguire troviamo la McLaren MCL33, oggi portata sul podio virtuale grazie al giovane Lando Norris: il collaudatore del team di Woking ha comunque pagato un distacco ben oltre il secondo rispetto al tempo di Bottas. Stesso discorso per Kevin Magnussen, con la Haas, e Nikita Mazepin, al volante della Force India.

TUTTI GLI ALTRI Il margine dalla vetta, poi, continua a crescere: in sesta piazza troviamo Jack Aitken con la Renault RS18, mentre il titolare Charles Leclerc non è riuscito a fare meglio del settimo tempo con la Sauber. Solo ottavo Robert Kubica, alle prese con una Williams molto difficile da mettere a punto, mentre hanno chiuso la top ten Pierre Gasly, che ha incasellato solo 39 giri per la sostituzione della power unit Honda sulla sua Toro Rosso, e Stoffel Vandoorne, decimo a tre secondi dal tempo di Bottas.

CLASSIFICA FINALE Qua di seguito la classifica della seconda giornata di test a Barcellona.