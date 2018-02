Autore:

Giulio Scrinzi

MOTORI AL COMPLETO Dopo i fire-up della Mercedes, della Ferrari e della Renault, mancava solamente quello della Honda per completare le accensioni dei prossimi propulsori che vedremo installati sulle monoposto 2018. Ci ha pensato la Scuderia Toro Rosso a ultimare il tutto: la squadra con base a Faenza, infatti, ha appena dato vita al V6 turbo-ibrido della propria STR13, rilasciando un filmato in cui si può sentire il canto di quello che probabilmente sarà il propulsore della riscossa per il colosso giapponese. Se volete sentirlo in azione, date un’occhiata al video!