Autore:

Giulio Scrinzi

PRIMO ASSAGGIO La stagione 2018 di Formula 1 sta per iniziare: manca solamente poco più di un mese ai primi test pre-stagionali, che apriranno ufficialmente la nuova stagione iridata e nei quali vedremo per la prima volta in azione le inedite monoposto 2018 dotate di Halo. Le prove in questione coincideranno con la prima tranche di test di Barcellona, al via dal 26 febbraio all’1 marzo, al seguito dei quali ci sarà una seconda tranche sempre sul Montmelò spagnolo dal 6 al 9 marzo. Successivamente ci sarà l’apertura di Melbourne del 25 marzo, mentre i test “in-season” di questo 2018 prenderanno il via in seguito al GP di Spagna (sempre sul circuito di Barcellona-Catalunya) nella due giorni del 15-16 maggio e una volta concluso quello di Ungheria prima della pausa estiva (31 luglio – 1 agosto).

LE DATE DEI TEST Qua di seguito potete trovare tutte le date dei test ufficiali della stagione 2018 di Formula 1.