Autore:

Giulio Scrinzi

VETTEL DAVANTI A TUTTI Diciassette anni dopo l'ultima pole position firmata da Michael Schumacher a Montreal, la Ferrari oggi è riuscita a strappare a Mercedes e Red Bull la soddisfazione di tornare davanti a tutti. Il protagonista della Rossa più veloce in Canada è stato Sebastian Vettel, bravo a sfruttare al massimo la sua SF71H in Q3 e a firmare il nuovo record della pista canadese. Con il suo 1'10''764 su gomme Hypersoft, la sua sarà la 54esima partenza dalla prima casella in griglia, dalla quale avrà un ottimo vantaggio per arpionare una possibile vittoria nella gara di domani.

MERCEDES IN SCIA, POI LA RED BULL Di conseguenza, stavolta nè la Mercedes nè la ritrovata Red Bull sono riuscite ad acciuffare la tanto agognata posizione privilegiata in griglia di partenza: per quanto riguarda il reparto corse di Brackley, il migliore è stato Valtteri Bottas, che domani partirà secondo accanto a Vettel, mentre tra le fila di Milton Keynes sarà Max Verstappen ad aprire la seconda fila con la RB14 progettata da Adrian Newey.

HAMILTON IMPRECISO, RAIKKONEN SBAGLIA E il Campione del Mondo in carica? Lewis Hamilton ha commesso qualche errore di troppo nel tentativo decisivo della Q3, centrando un 1'10''996 che gli ha permesso di mettere in cassaforte solamente il quarto tempo assoluto. Un risultato opaco per il pilota britannico, ma è andata peggio a Kimi Raikkonen. Il ferrarista, infatti, ha dovuto rinunciare al suo ultimo giro lanciato, confermando il suo tempo precedente di 1'11''095: in questo modo Iceman inaugurerà la terza fila, con al fianco la seconda Red Bull di Daniel Ricciardo.

GRIGLIA DI PARTENZA Ecco quale sarà la griglia di partenza del GP del Canada.