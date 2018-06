Autore:

Giulio Scrinzi

VERSTAPPEN IN VETTA Il fine settimana del GP del Canada è iniziato nel segno di Max Verstappen e della Red Bull: l'olandese, infatti, ha stampato il miglior tempo al termine del venerdì di libere, un 1'12''198 su gomme Hypersoft con il quale è riuscito a distanziare di poco più di un decimo la migliore delle Ferrari di Kimi Raikkonen. Bene anche la seconda RB14 di Ricciardo, terza anche se con un margine di quattro decimi da recuperare nei confronti del compagno di squadra.

HAMILTON DAVANTI A VETTEL Quarto tempo per il Campione del Mondo in carica, un Lewis Hamilton capace di fermare il cronometro sull'1'12''777, di poco davanti al suo rivale Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari, oggi, ha avuto un gran lavoro di setup da sbrigare sulla sua SF71H e alla fine non è riuscito a limitare i danni se non pagando quasi otto decimi dalla vetta. Seb, però, è stato l'ultimo pilota a rimanere sul passo dell'1'12'', perchè Bottas, sesto, ha fatto peggio centrando un 1'13''061 con quasi un secondo da recuperare sul migliore tempo di Verstappen.

CLASSIFICA DEL VENERDì Qua di seguito la classifica del venerdì di libere a Montreal.