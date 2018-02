Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE PER LA ROSSA “Hai una qualità speciale o un’idea, capacità o talento che dimostri quanto unica sia la tua passione per la Ferrari e per la quale sei un tifoso molto speciale? Se la tua risposta è sì, dimostracelo perché porteremo gli autori dei 15 video più originali alla presentazione di Maranello”, questo è lo slogan del concorso Bring your Passion to Maranello, che permetterà a 15 fan del Cavallino di assistere all’unveiling ufficiale della prossima Rossa numero di progetto 669, previsto per il 22 febbraio alle ore 15:00. Se avete l’ambizione di essere tra i quindici fortunati che vogliono vedere in anteprima la futura monoposto di Vettel e Raikkonen, collegatevi al sito https://bringyourpassion.ferrari.com/ e leggete il regolamento dell’iniziativa per postare il vostro video.