NUOVA FERRARI La Ferrari SF71H si è mostrata al mondo e a tutti i fan del Cavallino Rampante. La monoposto della stagione 2018 è la naturale evoluzione della vettura dello scorso anno, la SF70H, aggiornata alle normative del regolamento di questa stagione.

LE MODIFICHE Il passo della vettura è stato allungato per permettere alla Ferrari di essere competitiva sui tracciati con curve in appoggio e sui circuiti più lunghi e veloci. Presenti anche i cambiamenti a livello di estetica, come la livrea tutta rossa con inseriti grigi. La bandiera italiana trova posto sulla pinna del cofano motore. L'aerodinamica è stata aggiornata e l'Halo, dipinto tutto di rosso, è stato modificato con l'aggiunta di alcune appendici aerodinamiche.

IN PISTA La nuova vettura debutterà in pista durante una giornata di riprese a Barcellona, ​​domenica 25 febbraio, un giorno prima dell'inizio dei test pre-stagionali sul circuito spagnolo. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen condivideranno il sedile della Rossa.