Autore:

Marco Congiu

NOVITÀ Peugeot 308 amplia la propria gamma con l'inserimento a listino della versione Station Wagon GT Line. La vera novità è rappresentata dal sistema di infotainment che si fregia della funzione Mirror Screen, per integrare il proprio smartphone a bordo dell'auto. Il tutto è governabile dal display touch da 9,7” del sistema di infotainment.

SPAZIO PER TUTTI La Peugeot 308 SW è tra le station più spaziose della sua categoria. Questo, unito ad un design che con la versione GT Line si fa accattivante, dovrebbe essere un ingrediente interessante per clamitare su di sé l'attenzione delle masse. Il marchio GT Line è scolpito in rosso sulla fascia superiore mentre dietro lo stile sportivo viene affermato dal doppio terminale di scarico. All’interno spiccano il volante di pelle pieno fiore e le cuciture rosse che decorano diversi elementi come i pannelli delle porte o il volante.

GLI AIUTI CHE SERVONO Da catalogo la Peugeot 308 SW GT Line 2018 offre interessanti soluzioni di aiuto alla guida come l'active safety brake, il driver attention alert, il lane departure warning, l'high beam assist, lo speed limit detection, il cruise control adattivo ed il blind corner assist. A ciò aggiungiamo anche il visio park 180°, capace di offrire una buona visibilità nelle fasi di manovra.