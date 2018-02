Autore:

Lorenzo Centenari

THREE IS MEGLIO CHE FOUR La tua Renault nuova di zecca, garantita 4 anni. Anzi no. Non più, almeno. Sulle vetture della Régie, la durata della garanzia di base cala ora di 12 mesi. 3 anni anziché 4, col chilometraggio che a sua volta passa da 160.000 a 100.000 km. Accade in Gran Bretagna, mercato per il quale la Losanga ha aggiustato il tiro, adducendo anche le proprie sacrosante ragioni. Sembra infatti che la maggior parte dei clienti Renault sostituisca l'auto prima dell'ingresso nel quarto anno di vita, neutralizzando così i benefici dell'anno di garanzia supplementare.

SUPPLEMENTO 1° CLASSE Il ritocchino al ribasso coincide con l'introduzione del nuovo programma EasyLife Pack (tre anni di manutenzione a 99 sterline) e interessa l'intera gamma Renault, fatta eccezione per i modelli Koleos e Zoe: sia per il Suv, sia per l'elettrica, la garanzia del costruttore cala a sua volta a 3 anni, ma conserva il chilometraggio originale di 100.000 miglia (appunto circa 160.000 km). Coloro che invece volessero ripristinare la copertura precedente, potranno farlo dietro il pagamento di una somma che oscilla tra le 229 e le 349 sterline. O 400 pound, qualora si chiedesse anche un anno di manutenzione in più.

BASTIAN CONTRARIO Con la garanzia che per legge tutela le auto nuove per un arco temporale di almeno 24 mesi, oltre quella soglia ciascun costruttore è libero di muoversi come meglio crede. E il pacchetto quadriennale offerto sino a ieri da Renault, nel panorama europeo si distingueva come uno dei più interessanti. Sta di fatto che il sentiero battuto dalla maggior parte delle Case corre oggi in direzione opposta: i 7 anni di garanzia offerti da Kia (almeno su alcune parti), i 5 anni di garanzia, manutenzione e assistenza stradale proposti da Hyundai, etc. Muovere un passo indietro, qualunque sia la posizione di partenza, forse all'immagine non giova.