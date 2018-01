Autore:

Marco Congiu

PER ANDARE OVUNQUE Quando venne presentata pochi mesi fa, la Mercedes Classe X – primo pick-up ad uscire da Stoccarda – colpì per l’idea di voler rendere premium quello che da sempre è considerato il veicolo da lavoro per antonomasia. Mercedes decide di fare un regalo agli appassionati della vita all’aria aperta e dell’avventura: al CMT di Stoccarda, in programma dal 13 al 21 gennaio, sarà esposta una Mercedes Classe X modificata a camper.

PICCOLO MONOLOCALE Sono due, ad essere precisi, le concept di Mercedes. La prima, cabinata, vanta una nicchia per dormire oltre ad un bagno ed angolo cottura con tre fuochi, ma all’occorrenza si può ricavare agilmente il letto per un secondo occupante. La seconda soluzione, invece, è indirizzata a chi ama grigliare in compagnia, con il cassone rivestito di legno al cui interno si trova un modulo estraibile del peso di 250 kg, dotato di fornello, lavabo e frigorifero. Perché, quando non si guida e si fa una grigliata, cosa c’è di meglio di una bella birra ghiacciata?