Autore:

Giulia Fermani

VIDEO AD ALTA VELOCITA' Sono serviti mesi e oltre mezzo milione di dollari ma alla fine il progetto di Incline Dynamic Outlet di realizzare l'auto-macchina fotografica più veloce al mondo è andato in porto. Si tratta di una Lamborghini Huracan da 200 mila dollari soprannominata Huracam, equipaggiata con fotocamere e videocamere per catturare immagini fino a 323 km/h. Niente potrà sfuggire al suo occhio meccanico.

LA PIU' VELOCE CAMERA CAR AL MONDO Sarà pure una baby Lambo, ma la Huracan non è certo un’auto che considereresti “da lavoro”: sotto il cofano ha un V10 aspirato che sprigiona qualcosa come 610 cavalli e questo, unito alla forma aerodinamica, fa volare la baby supercar Lamborghini fino a 323 km/h. Invece lo è diventata, per strappare il primato di camera car più veloce al mondo alla Ferrari 458 Italia utilizzata in Need for Speed. Guarda la gallery

Ph.Credit: Idoaerials (Instagram Page)