Autore:

Giulia Fermani

ANCORA CON IL V10 Mentre alla Casa di Sant'Agata si festeggia il nuovo record produttivo della baby Lambo, la Lamborghini Huracán che ha raggiunto quota 10.000 unità in 4 anni, iniziano a girare le prime indiscrezioni sull'auto che la sostituirà. Intervistato dal magazine Car and Driver al Salone di Ginevra 2018 Maurizio Reggiani, direttore tecnico Lamborghini, ha ufficializzato l'intento di continuare a offrire un motore V-10 aspirato sulla sua prossima supercar junior bolognese.

TEMPO AL TEMPO La sostituzione della Lamborghini Huracán, va detto, non è dietro l'angolo: l'ultima versione Performante Spyder è appena stata svelata al salone dell'auto di Ginevra e ha un radioso futuro davanti a sè. Però nell'automotive le mosse si studiano con largo anticipo, ed ecco che Reggiani ha rilasciato succose anticipazioni sul futuro modello d'accesso.

IL MOTORE RESTERA' ASPIRATO Oltre al motore in comune con le antenate Huracan e Gallardo prima di lei, Reggiani intende continuare a offrire anche l'aspirazione naturale nei motori delle supercar della compagnia, in controtendenza rispetto alla concorrenza, che sempre più si orienta sui turbocompressori. Nella stessa intervista il direttore tecnico di Lamborghini ha anche accennato alla possibilità di una qualche forma di assistenza elettrica​, al modo del modello che sostituirà la sorella maggiore Aventador, per cui è previsto un sistema ibrido in combinazione con un V-12.

ANCHE POSTERIORE Infine, nonostante la maggior parte dei possessori di Gallardo e Huracan le abbiano scelte a trazione integrale, Lamborghini continuerà a offrire la trazione posteriore anche sulla baby supercar in cantiere. Per immagini o rendering, chiaramente, i tempi non sono maturi, ma a noi non dispiacerebbe se l'erede della Huracàn assomigliasse alla Lamborghini Diamante che vedete nelle foto: un progetto di gruppo della Coventry University pubblicato sulla piattaforma Behance.