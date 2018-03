Autore:

Lorenzo Centenari

AMERICA FIRST Esigenze di sicurezza nazionale, lotta alle prassi commerciali fraudolente che hanno col tempo indebolito le fonderie americane. Così la Casa Bianca motiva la decisione di introdurre dazi doganali sulle importazioni negli Stati Uniti di acciaio e alluminio, imposte che incideranno rispettivamente per il 25% e il 10%. L'industria locale è in crisi a causa della sovrapproduzione globale. Et voilà, un Paese storicamente protezionistico torna a imporre la propria filosofia. Quale impatto, ora, sul settore auto?

MINACCIA D'ACCIAIO I dazi voluti dall'amministrazione Trump entreranno i vigore entro 15 giorni ed escludono al momento i flussi dai vicini di casa del Canada e del Messico. Qualunque nazione che dimostri come la nuova politica Usa su acciaio e alluminio rappresenti una seria minaccia alla propria economia è in ogni caso invitato a negoziare con gli Stati Uniti un trattamento ammorbidito. E allo sportello reclami si è già formata la coda. Coi grandi produttori di acciaio come Germania e Corea del Sud in prima fila.

LA GERMANIA TREMA Il ministro dell'Economia tedesco Brigitte Zypries lancia l'allarme: i dazi doganali condurranno a una crescita dei prezzi al consumo e complicheranno non poco la vita all'industria pesante del Paese. Sia le multinazionali, sia le piccole medie imprese. Il provvedimento di Trump è visto come un affronto: la Germania è un partner consolidato dell'economia a Stelle e Striscie, l'intenzione - in coordinamento con l'Ue - è ora quella di reagire con ragionevolezza, ma anche con fermezza.

REAZIONE HYUNDAI KIA Un portavoce del ministero del commercio coreano ha a sua volta lamentato come i dazi graveranno sui costi dei costruttori locali Hyundai e Kia, mettendoli in una posizione di forte svantaggio nei confronti dei competitor statunitensi. Tra Usa e Corea sono in corso le rinegoziazioni degli accordi bilateriali sul libero scambio: le nuove imposte su acciaio e alluminio non favoriranno di certo un protocollo che accontenti entrambe le parti.

BIG THREE IN ACTION Dal canto loro, anche le Case auto nordamericane esprimono - almeno in parte - perplessità. General Motors, Ford e Fiat Chrysler assorbono una quota del 15% di tutto l'acciaio consumato negli Usa. Percentuale che nel caso dell'alluminio cresce fino al 40%. Ecco perché il cluster commerciale che rappresenta le "Big Three" dell'auto Stars & Stripes ha lasciato intendere che percorrerà tutte le strade possibili affinché l'impatto dei dazi venga quantomeno mitigato.

SELEZIONE DELLA SPECIE L'intenzione di Ford, GM ed FCA è di individuare i Paesi target, quelli ovvero coi quali sono in corso grandi flussi di importazioni e che si sono sempre distinti per pratiche commerciali corrette, e spingere affinché la legge Usa apra ad eccezioni. "Comprendiamo - afferma Matt Blunt, presidente dell'American Automotive Policy Council - il desiderio di combattere la sovrapproduzione internazionale, e di difendere l'economia interna. Ma invitiamo anche il presidente Trump ad adottare un approccio mirato". Turbolenze in vista.