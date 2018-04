Autore:

Matteo Gallucci

CRASH TEST Per la serie, chi ha il pane non ha i denti, abbiamo scovato in rete il video dell’incidente di una BMW M4 Cabrio durante un raduno svoltosi nei Paesi Bassi. In questo caso un bel corso di guida pre acquisto sarebbe stato fortemente consiglato.

BUONA LA PRIMA Il video mostra l’inizio della sfilata tra appassionati e una Lamborghini Huracan a fare da apri fila. Nell’intento di tenere il passo la BMW M4 Cabrio entra ad alta velocità in curva andando in sottosterzo. Il dritto in curva porta l’auto fuori strada in un campo d’erba fortunatamente libero da ostacoli, senza danni per conducente e passeggeri.

TAGLIA E CUCI Invece a uscire malridotta dall’incidente è la BMW con danni evidenti ai paraurti. Per riportarla in strada il lip frontale viene strappato a mani nude mentre il paraurti posteriore viene riparato, provvisoriamente, con del nastro adesivo. Dopo un check meccanico viene ripulita frettolosamente da erba e fango per poi riprendere parte al raduno.