PROBLEMI ALFA ROMEO STELVIO Dagli USA arriva la notizia di un problema che riguarda i SUV Alfa Romeo Stelvio: infiltrazioni d'acqua inducono FCA al richiamo di 12.600 esemplari, riporta il sito Cars.com. Due gli inconvenienti segnalati: il primo è relativo alla possibilità di infiltrazioni nella centralina di controllo del veicolo e nei suoi connettori, con ripercussioni sulla funzionalità degli indicatori di direzione e del tergicristallo.

LE SOLUZIONI IN GARANZIA Altre infiltrazioni riguardano invece la serratura del portellone posteriore e potrebbero portare alla sua apertura accidentale a velocità inferiori a 3 miglia orarie (oltre le quali lo sgancio viene inibito). Per risolvere, Alfa Romeo provvederà gratuitamente a installare sulle Stelvio interessate protezioni aggiuntive, per impermeabilizzare tanto la centralina e i relativi connettori quanto le parti esposte del cablaggio del portellone.