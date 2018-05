Autore:

Giulia Fermani

ALL'ASTA LA LAMBO DI PAPA FRANCESCO Come annunciato, la Lamborghini Huracan RWD donata dalla Casa di Sant'Agata Bolognese a Papa Francesco è stata venduta. L'auto, personalizzata in un esemplare unico con livrea bianco Monocerus a strisce giallo Tiberino, in omaggio ai colori della bandiera di Città del Vaticano, e messa all’asta da RM Sotheby’s è stata venduta a 715.000 euro​. Tale cifra è stata consgnata al Pontefice, che l'ha prontamente devoluta in beneficienza, destinandola in percentuale per tre diverse attività.

LE OPERE SCELTE DAL PAPA La vendita della baby Lambo di Papa Francesco, Lamborghini Huracán RWD, ha fruttato 715.000 euro, cifra che il Pontefice ha deciso di destinare alla ricostruzione delle abitazioni, delle strutture pubbliche e dei luoghi di culto dei Cristiani nella Piana di Ninive in Iraq, alla Comunità Papa Giovanni XXIII, che si prodiga in favore delle donne vittime della tratta e della prostituzione e alle associazioni Gicam del Professor Marco Lanzetta e Amici del Centrafrica, con progetti dedicati soprattutto a donne e bambini.