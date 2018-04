Autore:

Giulio Scrinzi

USATO DI QUALITÀ Se avete intenzione di comperare una nuova auto e volete avere delle garanzie sull'usato che andrete a mettere in garage, allora date un'occhiata al nuovo programma presentato dalla Honda. Si chiama Quality Plus ed è dedicato all’usato certificato della Rete di Concessionarie Autorizzate, con l’obiettivo di standardizzare il processo di vendita dell’usato e di utilizzare strumenti dedicati per massimizzare i profitti provenienti da tale business.

TUTTE LE GARANZIE Il programma Honda Quality Plus presenta delle garanzie indispensabili per l'acquirente di una vettura usata: innanzitutto prevede la copertura su tutte le vetture Honda e non Honda con un massimo di 10 anni di anzianità e 200.000 km, oltre alla garanzia e soccorso stradale fino a 36 mesi. In aggiunta saranno garantiti 125 punti di ispezione effettuati sulla vettura da Tecnici Qualificati Honda, oltre a 30 giorni o 1.000 km per la sostituzione del veicolo acquistato, che potrà essere rimpiazzato definitivamente nel caso in cui il guasto a cui è andato incontro non possa essere risolto.

EUROP ASSISTANCE Per quanto riguarda l’erogazione delle garanzie e del soccorso stradale Honda ha confermato l’accordo con Europ Assistance Italia, leader nel mercato dell’assistenza privata. Da aprile l’attivazione delle polizze potrà essere effettuata on line tramite il sito eurapoint.it e i veicoli (anche di tipo ibrido) potranno essere ricondotti a tre differenti tipologie di garanzia sulla base dell loro anzianità e chilometraggio: Platinum, Sicurezza, Mobilità. Il concessionario potrà, invece, decidere la durata:12, 24 o 36 mesi.