Autore:

Giulia Fermani

RIVALITA' DA RECORD James Mangold porta sul grande schermo la rivalità tra Ferrari e Ford a Le Mans. Nel film che racconta il celebre duello degli anni '60 fra l'Ovale Blu e Maranello sarà Matt Damon a entrare nella tuta di Carroll Shelby. Ricordate la storia? Alla 24h di Le Mans del 1966 Carroll Shelby e un trio di Ford GT40 avevano occupato l’intero podio, battendo la Ferrari in pista...e sull'onore, visto che Maranello aveva da poco respinto la richiesta di Ford di acquistare la società

GO LIKE HELL Inizialmente doveva essere Tom Cruise, poi al posto della star di Top Gun e Mission Impossible, si è optato per Matt Damon per il ruolo del pilota statunitense Carroll Shelby. Secondo il magazine Variety, sarà Christian Bale, invece, a vestire i panni di Ken Miles, test driver e amico di Shelby. Contrariamente a quanto si pensava quando il progetto era ancora in fase embrionale, il film non sarà un adattamento del libro di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans -quello diventerà una serie TV più in là- ma sarà John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow vi dice niente?) a scriverne la sceneggiatura.