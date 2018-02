Autore:

Marco Congiu

BEL MOMENTO Era il 2003 quando BMW SciAbile iniziò a muovere i primi passi, portando sulle piste da sci le prime persone affette da disabilità, regalando a loro e alle loro famiglie momenti di gioia e spensieratezza. Passati 15 anni, sono state ben 1.200 le persone che hanno partecipato ai corsi, per un totale di 11.000 ore di lezione gratuite. SciAbile è molto di più di una semplice scuola di sci: è un percorso di svago, un periodo di felicità fuori dalla routine quotidiana sia per le persone affette da diverse forme di disabilità che per le loro famiglie.

SENZA BARRIERE Sono circa 50 le disabilità raggruppate dal progetto BMW SciAbile in tre aree: fisica, sensoriale ed intellettivo-razionale. L'attrezzatura primaria non manca, con ogni genere di mezzo tecnologico necessario per superare praticamente ogni tipo di barriera, oltre all'aiuto di fidati e validi professionisti il cui scopo è ben superiore a quello di insegnare uno sport invernale.

AZIENDA RESPONSABILE «SciAbile è uno dei tasselli fondamentali di Specialmente, la strategia di Corporate e social responsability che BMW Italia porta avanti dal 2001. La responsabilità sociale di impresa è un asset irrinunciabile per ogni azienda. E noi, felici di aver fatto da battistrada, proseguiamo il nostro percorso, perché crediamo fermamente che un'azienda di successo debba restituire alla società in cui opera e vive» conferma Sergio Solero, Presidente BMW.

PARLA ZANARDI Non poteva certamente mancare uno dei più celebri brand ambassador di BMW nel mondo. Alex Zanardi, che segue direttamente la manifestazione dal 2003, ha tenuto come al solito banco a margine della sciata mattutina. «Sono molto orgoglioso di essere stato in questi 15 anni testimonial di SciAbile, anche se non ho fatto nulla se non venire a sciare in ottima compagnia» commenta l'ex pilota di Formula 1. «Credo davvero che le persone disabili possano regalare molte cose agli altri e non solo a sé stessi. E sto parlando di immaginazione, di ispirazione. Se ci vedono fare delle cose che non credevano possibili, allora possono immaginare di superare tanti ostacoli anche loro. SciAbile è l'essenza di ciò che lo sport, attraverso la solidarietà e la condivisione, può fare per migliorare la vita delle persone. Ogni volta, per me, è un'esperienza di vita nuova, particolare ed emozionante.» Come dargli torto?