Autore:

Giulia Fermani

THINK HYBRID. DRIVE SUZUKI In occasione della quarta edizione del Salone Auto Torino, Suzuki ha puntato tutto sulla mobilità elettrica mettendo in scena un live show che ha reso opera d'arte un'auto in carne ed ossa; una Suzuki Ignis Hybrid, per la precisione. Suzuki Hybrid Art sarà esposta,

fino al 10 giugno prossimo, al Parco Torinese del Valentino.

LIVE SHOW E GAMMA RACING A dividere lo spazio espositivo con la tecnologia Suzuki Hybrid al Parco Valentino 2018 ci sarà la gamma sportiva di Hamamatsu. Frutto del lavoro dell'artista, scenografo ed effettista di fama mondiale, Leonardo Giacomo Borgese il temporary masterpiece Suzuki Hybrid Art è stato ultimata in diretta sullo stand Suzuki nella giornata di ieri, all'apertura delle kermesse torinese. Lato performance, sulla passerella Suzuki del Parco Valentino dominano 3 one-off in livrea Beeracing: la Swift Sport, la GSX-R1000 e il motore fuoribordo DF350A.