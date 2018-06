Autore:

Lorenzo Centenari

GIOCHI DI OMBRE Ti osserva quasi di nascosto, protetta dalla penombra di un garage. Ma intervengono i suoi genitori: guardate che è una bimba tutt'altro che timida. Tanto che il suo parco giochi preferito è la pista del Nürburgring, non proprio habitat naturale di un carattere mite. E sulla pit lane dell'Inferno Verde sono ambientate anche le prime due foto (un primo piano e un particolare dei cerchi) che ritraggono una Skoda Kodiaq pronta a uscire dall'anonimato e a stupire con le sue performance. Chiamiamola pure Skoda Kodiaq RS, anche se dalla Repubblica Ceca ancora non giungono conferme ufficiali. Due indizi non fanno una prova, ma...

TURBO KODIAQ Che all'edizione sportiva di Kodiaq venga imposto un nomignolo piuttosto che un altro, non c'è dubbio a quale modello della line up Skoda appartengano i due teaser diffusi sui social dal marchio boemo. Del quale un Suv ad alte prestazioni era nell'aria da tempo. Probabile debutto al Salone di Parigi 2018, nel frattempo Kodiaq RS si esercita al Nürburgring e con buoni risultati, a giudicare dall'entusiasmo che la circonda. Sconosciuto anche il motore: che sotto il cofano del super Kodiaq pompi un turbodiesel? Magari il 2.0 BiTDI Volkswagen da 240 cv? Scontata sembra invece l'adozione della trazione integrale. Non perdiamola di vista.