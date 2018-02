Autore:

Marco Congiu

QUELLA GRINTOSA A poche settimane dal Salone di Ginevra, debutta in Italia un nuovo allestimento per la Skoda Kodiaq. Si tratta della Kodiaq Sportline, la versione esteticamente più carica del SUV boemo spinto da solo motorizzazioni Diesel. Vediamo nello specifico com'è allestito.

GRINTA DI CLASSE Nuovo il paraurti anteriore della Skoda Kodiaq Sportline, con prese d'aria maggiorate. Sono tanti gli inserti neri nella carrozzeria, come le calotte degli specchietti retrovisori, la calandra, le cornici dei cristalli laterali ed i mancorrenti al tetto. Dietro, spicca un nuovo paraurti impreziosito nel design da un listello argentato nella parte bassa, mentre i cerchi in lega da 19” - optional da 20” - completano il quadro. I sedili sono sportivi, rivestiti in pelle e Alcantara, e vantano il poggiatesta integrato, funzione memory sul lato del conducente, pedaliera in acciaio e volante sportivo. Non mancano, poi, le modanature carbon look.

DIGITALE SPORTIVO Il cruscotto rimane analogico, con al centro un display che riproduce – oltre alle solite informazioni sulla navigazione e i dati di consumo – anche la forza G e la pressione di sovralimentazione del turbo. La plancia è dominata dal display da 8” del sistema di infotainment Amundsen, corredato di navigatore e connettività Smartlink+ per smartphone.

MOTORI: SOLO GASOLIO A listino troviamo solo motorizzazioni 2.0 TDI per la Skoda Kodiaq Sportline. L'entry Level è quella da 150 CV abbinata alla trazione integrale ed al cambio doppia frizione DSG. Chi volesse esagerare potrà puntare sul 2.0 TDI da 190 CV, anche in questo caso abbinata con il cambio DSG e la trazione 4X4.

PREZZI Per portarsi a casa la nuova Skoda Kodiaq Sportline bisogna mettere in cantiere almeno 38.200 euro per il 2.0 TDI 4X2 DSG da 150 CV, mentre la Sportline da 190 CV parte da 42.170 euro.