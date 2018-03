Autore:

Luca Cereda

DUE ALL'ANNO Tra i nuovi modelli che Seat si appresta a lanciare sul mercato c'è anche un SUV coupé ispirato alla concept 20v20. Lo hanno confermato i vertici della casa spagnola in occasione dell'evento di presentazione dei risultati di bilancio, che ha celebrato un anno record (9.552 milioni di fatturato) e ha dato spazio a dichiarazioni importanti: nei prossimi due anni Seat lancerà un modello nuovo ogni sei mesi.

TAGLIA M In agenda ci sono la Seat Tarraco (fine 2018) e poi della nuova Seat Leon 2019, ma anche un modello completamente elettrico (il primo uscito da Martorell) e, appunto, il SUV coupé. Che non sarà, come alcuni hanno riportato dopo Ginevra, il primo modello di Cupra, ma una nuova Seat che avrà anche una edizione Cupra. Se ne volete un assaggio, sfogliate le immagini della concept 20v20 presentata nel 2015 proprio al salone di Ginevra.

GENI LEON Il nuovo SUV coupé si posizionerà a fianco della Ateca – differenziandosi però in chiave sportiva – e sarà più corto della Tarraco. Le dimensioni, stando alle anticipazioni, saranno paragonabili a quelle della Leon, lasciando intendere che il pianale potrebbe essere lo stesso della Leon 2019, destinata (ora ufficialmente) ad ospitare una propulsione ibrida plug-in. Probabile, dunque, che anche il nuovo SUV coupé riceverà un boost dall'elettrico.