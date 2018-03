Autore:

Lorenzo Centenari

ONE CAR SHOW Fascino, tecnologia, prestazioni mozzafiato. Stiamo parlando di una Jaguar, stiamo parlando di un Suv, stiamo parlando infine anche di un'auto elettrica. Al Salone di Ginevra 2018, Jaguar mostra al pubblico la I-Pace e testimonia come sia oggi possibile conciliare il design e il prestigio di un marchio leggendario con la propulsione a zero emissioni, ormai competitiva anche sotto il profilo del piacere di guida. Il guanto di sfida a Tesla Model X, sin qui l'unico sport utility high-performance ad adottare l'alimentazione a batterie, viene lanciato senza indugi.