Autore:

Lorenzo Centenari

18 SFUMATURE DI NERO Il giallo e il nero, i colori del calabrone. Ma anche i colori della monoposto che corre in Formula 1. Da Renault Sport, ecco per gli appassionati più sfegatati il regalo di inizio anno. La Clio R.S. 18 fa il verso alla Renault F1 al volante della quale Niko Hulkenberg e Carlos Sainz jr daranno battaglia nel Mondiale 2018. La stessa livrea, la stessa voglia di emergere dalla mischia. In tiratura limitata, per tutti i mercati ad eccezione del Giappone. Quindi sì, arriva anche in Italia.

F1 WANNABE Le cromie del Renault Sport F1 Team, ma non solo. La Renault Clio R.S. 18 si distingue dalla Clio R.S. standard anche per numerosi altri particolari. Alla inquietante carrozzeria Deep Black, interrotta solamente dal Sirius Yellow del baffo anteriore e dei listelli sottoporta, sono applicati specifici badge R.S. 18 sotto gli specchi retrovisori. Squamate decalcomanie in grigio scuro si incollano poi al tettuccio, affiancate dall'iconico logo R.S. Non c'è che dire, l'effetto racing è assicurato.

IN ODORE DI PISTA L'upgrade interessa anche gli interni. Renault Clio R.S. 18 adotta uno speciale volante rivestito in cuoio e Alcantara a cuciture rosso corsa (e logo R.S. in rilievo, of course), battitacco e tappetini brandizzati Renault Sport, inoltre bocchette di ventilazione ad effetto fibra di carbonio. Se la "comune" Clio R.S. non fa nulla per nascondere la propria smania di scendere in pista, ebbene: Clio R.S. 18, di marciare su strade aperte al traffico, sembra non volerne nemmeno sapere.

UN TURBO COME AMICO Il motore, quello invece non subisce alcuna modifica. Anche perché i 220 cv e i 280 Nm del 1.6 TCe turbo benzina della Clio R.S. originale bastano e avanzano per volare una spanna sopra le altre utilitarie sportive. Ingranaggio di trasmissione tra il quattro cilindri turbo e i mozzi ruota è poi il cambio automatico sequenziale EDC doppia frizione a 6 rapporti. Telaio ulteriormente ribassato, sterzo ulteriormente purificato e terminali di scarico Akrapovic completano un pacchetto, per gli amanti del genere, semplicemente irresistibile.