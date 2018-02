Autore:

Marco Rocca

L'ULTIMO RESPIRO Dopo di lei la GT3 non sarà più le stessa. Fatevene una ragione, signori, perché con la nuova Porsche 911 GT3 RS 2018 si chiude l'era del motore aspirato per il modello sportivo più iconico del Marchio tedesco e per tutta la produzione Porsche.

IL MOTORE La vedremo tra qualche settimana al Salone dell'Auto di Ginevra 2018 intanto è il caso di commentare i dati che sono trapelati in rete. Per l'erede del mitico 6 cilindri aspirato Mezger si parla di una potenza compresa tra i 520 e i 550 cavalli a 8.500 giri. Tanta esuberanza è scaricata solo sull'asse posteriore (sterzante). Non si conosce il dato di coppia ma è facile ipotizzare che si avvicini a 500 Nm.

PDK ONLY Capitolo cambio. I rumors, e la foto in gallery lo conferma, vedrebbero il PDK a 8 rapporti come unica scelta ma, prima di raccontarvela in diretta da Ginevra, il condizionale rimane d'obbligo. Le prestazioni sono all'altezza di una supecar per palati fini: 0-100 km/h in 3,2” per una punta massima di 330 km/h.

VERDE DI RABBIA In verde Hulk (n.d.r.) la nuova Porsche GT3 RS fa una gran figura. La cattiveria della RS è sottolineata da un pacchetto aerodinamco simile a quello visto sulla GT2 RS da 700 cv. Prese d'aria voraci all'anteriore, estrattore di flusso sui passaruota anteriori e tavola da 4 coperti al posteriore. Potrebbe non essere di serie la gabbia rollbar ma offerta all'interno del pacchetto Clubsport insieme a sedili a guscio e fettucce di nailon al posto delle maniglie.