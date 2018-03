Autore:

Lorenzo Centenari

CANTO DEL CIGNO Potenza, tanta potenza. Soprattutto, potenza al naturale. Al Salone di Ginevra 2018, Porsche carica all'interno della 911 GT3 RS 2018 il proprio 6 cilindri in linea aspirato più performante di sempre. Il "flat six" da 4.0 litri ad alimentazione atmosferica eroga 520 cv a 9.000 giri/minuto (20 cv in più del modello precedente) e spinge la nuova 911 GT3 RS verso nuovi limiti per un'auto targata. Le future GT3 adotteranno il turbocompressore: ecco perché lo stand Porsche merita un doveroso pellegrinaggio.