Autore:

Marco Rocca

SOLO IN AMERICA Forse non tutti conoscono qui da noi la Kia Forte. Non ci sarebbe da stupirsi visto che è venduta sul mercato americano e asiatico. Ad ogni modo si tratta di una berlina 3 volumi compatta, una sorta di Fiat Tipo per capirci. Bene, al Salone dell'Auto d Detroit 2018 (che avrà inizio il 15 gennaio) arriva il nuovo modello, anzi il render di quello che vedremo sotto i riflettori.

CHE MUSCOLI! Cambia tutto, a partire dalla proporzioni del posteriore che ricordano quelle di una coupé. Il tutto è sottolineato da una linea di cintura alta che mette bene in evidenza spalle muscolose e una coda rastremata Stinger maniera. Grandi prese d'aria incorniciano un frontale accigliato con nuovi fari full Led.

PULITO PULITO Tutto nuovo anche l'abitacolo della Kia Forte dove spadroneggia il grande display del sistema infotainment sopra bocchette d’areazione ridesegnate. Kia parla di sviluppo orizzontale per il look dell’abitacolo, capace di “creare un senso di apertura” e di dare maggior essenzialità e minimalismo all’ambiente. A vederlo nei bozzetti l'effetto scenico sembra assicurato.