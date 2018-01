Autore:

Giulia Fermani

NON SOLO UN’ICONA L’anno nuovo ha già portato una novità: si tratta dell’elettrica Citroen E-Mehari che, per presentarsi al meglio a questo 2018, ha subito un importante restyling, non solo stilistico. La cabrio a quattro posti, infatti, è ora disponibile nella versione Hard Top con finestrini laterali e finestrino posteriore apribile e dotazioni di sicurezza incrementate.

SICUREZZA E PERSONALIZZAZIONE A pochi mesi dall’uscita dell'edizione limitata Styled by Courrèges, disponibile da novembre 2017, Citroen torna a far parlare della E-Mehari, presentandone una versione 2.0 per il 2018. Alle barre antirollio sul tetto in acciaio e alle nuove dotazioni di sicurezza, tra cui 4 airbag e la funzione di monitoraggio della pressione degli pneumatici, si aggiunge una versione con il tetto rigido che la rende una perfetta e funzionale city car. La nuova Citroen E-Mehari permette di scegliere tra quattro colori della carrozzeria, Into the Blue, My funny Clementine, Say Yellow o Stellar White, due colori del tetto, nella variante Soft, disponibile in nero o arancione, mentre l’ Hard Top non lascia scampo: è nero lucido. Completano l’offerta protezioni laterali e pneumatici 4 stagioni Cross Climate, incastonati in cerchi in lega Give Me Five da 15 pollici di colore grigio.

GLI INTERNI Il rinnovamento continua all’interno, dove il cruscotto è stato ridisegnato privilegiandone l’orizzontalità e si può beneficiare di un volante regolabile in altezza. Della partita anche un nuovo volante a tre razze e nuovi sedili che offrono due possibili rivestimenti tra cui scegliere: Beige, con inserto testurizzato, e Orange con un inserto floreale, e motivi ispirati agli sport acquatici.

MOTORE E CARICA BATTERIA Il motore è più allegro, in questa nuova versione, e guadagna il 20% di coppia, oltre alla possibilità di raggiungere i 110 Km/h di velocità massima. Ricaricabile al 100% in 10,5 ore con un sistema 16A (o in 16,5 ore tramite prese domestiche da 10A) è talmente silenziosa che è stata dotata di un suono di avvertimento per i pedoni, che si attiva a velocità inferiori ai 30 km / h, per avvertire i pedoni del suo arrivo.

PREZZI La nuova Citroen E-Mehari, che ha recentemente ottenuto tre stelle nel test EuroNCAP, è disponibile a partire da 19.500 euro, per la versione Soft Top e 20.700 euro per la versione Hard Top, bonus ecologico incluso in entrambi i casi.