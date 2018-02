Autore:

Giulia Fermani

LE PRIME FOTO SPIA DELLA SPORTIVA COMPATTA Secondo alcune indiscrezioni della rivista britannica Autocar Bmw avrebbe messo in cantiere per il 2019 una nuova versione della compatta sportiva M2 Gran Coupé. In attesa di un'altro esordio che ha tutti gli occhi puntati addosso, quello della M2 Competition previsto per aprile 2018, ecco le foto spia dell'ultima sportiva in uscita dalla fucina creativa della Casa bavarese.

M2 GRAN COUPE': 365 CV E TRAZIONE POSTERIORE La gamma della sportiva compatta dell’Elica è destinata ad ampliarsi con il lancio, previsto per il prossimo anno, della nuova M2 Gran Coupé che, stando ai rumors che si stanno diffondendo, dovrebbe offrire 365 cv grazie al sei cilindri turbo 3.0 litri - lo stesso della versione Coupé- che cela sotto il cofano, abbinato a un cambio manuale a 6 marce (ma a richiesta ci sarà anche l’automatico a 7 velocità). Le prestazioni, si prevede, rispecchieranno quelle della M2, con accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi mentre la velocità sarà limitata elettronicamente a 250 km/h.Le prime immagini della Gran Coupé mostrano come apparirà la forma della sportiva a trazione posteriore, con linea del tetto spiovente e cinque porte, che si prepara a competere con Audi RS3 e Mercedes-AMG CLA 45. Guarda la gallery.